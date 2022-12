Sor María no acude a declarar aduciendo motivos de salud

La religiosa Sor María Gómez Valbuena estaba llamada declarar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por el supuesto robo de las hijas gemelas de Purificación Betegón en 1981. La expectación entorno a esta segunda declaración, ya lo tuvo que hacer hace algunos meses por el caso de María Luisa Torres, era máxima, pero la religiosa no ha acudido aduciendo motivos de salud.

Según ha asegurado a Espejo Público el abogado de Purificación Betegón, Alipio Barbero, Sor María ha esgrimido razones de salud para no presentarse. "Ha aportado documentos médicos que avalan su versión y por lo tanto no ha venido". Asimismo el abogado de Purificación, ha confirmado que a Sor María se le habían dado todas las facilidades por parte del juzgado para acudir a declarar. "Había pedido permiso para entrar por el garaje y se le había concedido", ha dicho. Resignado, el letrado de Purificación, ha reconocido que, "en cualquiera de los casos Sor María no tiene intención de declarar".

Era la segunda vez que Sor María estba llamada a declarar en los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid. En esta ocasión, la religiosa debía responder ante el juez por el caso de la desaparición de dos hermanas gemelas, las hijas de Purificación Betegón, ocurida en la clínica Santa Cristina en 1981.

Con 87 años, Sor María Gómez Valbuena es la primera religiosa imputada en nuestro país por el robo de bebés. La primera persona que logró llevar a los juzgados a Sor María es María Luisa Torres quien también ha sido llamada a declarar en los juzgados.