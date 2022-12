"Solbes no puede decir que estaba solo. No se de qué se queja"

Miguel Sebastián tiene fama de decir lo que piensa sin rodeos. La reciente publicación de las memorias de José Luis Rodríguez Zapatero han tenido una contestación inesperada por parte del que fuera su vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes que ha llegado a decir que la memoria de Zapatero y la suya no son la misma. Además Pedro Solbes asegura que fue el expresidente quien le echó para atrás una reforma para evitar la crisis y ha dicho "haberse sentido muy solo" en aquellos días.

Pues bien , Miguel Sebastián ha tomado partido en favor de la versión del expresidente. "España debe ser de los pocos países del mundo, por no decir el único, que sólo ha tenido dos ministros de Economía en los últimos 15 años, Solbes y Rato. Pretender que esas personas no tienen ninguna responsabilidad sobre la situación económica del país, no tiene ningún sentido. Todo el equipo económico lo nombró Solbes, por lo que no puede decir que estaba solo.Solbes ha sido vicepresidente, es consejero de Enel, consejero de Barclays, no se muy bien de qué se queja".

En otro orden de cosas, el que fuera ministro de Industria con Zapatero confía en que el repunte del consumo ayude a salir de la crisis y ha entrado de lleno en el reciente conflicto que han mantenido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, al hilo de la reforma eléctica.

El recibo de la luz ha subido un 63 por ciento entre 2003 y 2012 y, tras el rechazo por parte del ministro Montoro de la reforma planteada por el ministro de Industria, el recibo de la luz está condenado a sufrir otra subida. Miguel Sebastián considera que es inevitable tras la última polémica. "La luz cuesta más de lo que pagamos. El déficit con las eléctricas surge desde el momento en el que entramos en el euro. Nosotros no cumplíamos el requisito de inflación, por lo que a alguien se le ocurrió que debíamos crear un déficit tarifario en la luz y pagarla en el futuro", se explica Sebastián.