La conclusión de una argentina residente en España: "El nivel de ingesta de alcohol es alucinante"

Después de tres semanas viviendo en España, Constanza Chismechian ha llegado a una conclusión: los españoles somos una raza superior. A esta argentina le sorprende que tomemos cerveza no solo uno, sino todos los días de la semana. Y lo hacemos, según su visión, desde las 10 de la mañana. "El nivel de ingesta de alcohol es alucinante, y eso que vengo de Argentina", donde también se consume lo suyo, asegura.

Otro aspecto que le llama la atención es que "fuman un montón, y yo veo una población bastante envejecida. ¿Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social?", se pregunta Constanza. A pesar de su edad, 26 años, confiesa que ella, si bebe un poco, tiene resaca. "A mí me sorprendía para bien porque yo me tomo una cerveza y a mí la resaca me dura mucho tiempo". ¿Por qué nosotros necesitamos más copas? ¿Será que estamos más acostumbrados?

¿Cómo nos ven los demás?

Estas diferencias hacen pensar a Constanza que "hay algo genético" en los españoles que nos hace más tolerantes al alcohol. Pero además le sorprenden nuestras costumbres ociosas: "Acá que se juntan y toman una caña, eso en mi país no pasa. Se nota que el cuerpo se acostumbra", dice entre risas.

En su opinión, en España "se vive muy bien, y estoy alucinada con eso. Siempre hay gente bebiendo. Es muy agradable porque se ve que disfrutan pero también están trabajando". Así nos ven los extranjeros que nos visitan o al menos una parte. Se trata de un choque cultural, sí, pero embriagado de sentido del humor.