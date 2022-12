Una ración de chistes

Mariano Ribera es el propietario del bar 'El rincón' en Bilbao. Hace unas semanas saltó a la fama tras la denuncia de la Defensora para la Igualdad de Hombres y Mujeres, un órgano del Gobierno vasco adscrito al Servicio Vasco de la Mujer, por exponer en la entrada de su local unas pizarras con chistes que este organismo consideraba 'sexista'.

Once años de chistes reflejados en varias pizarras no podían desaparecer así como así, por lo que Mariano, arropado por los vecinos de su barrio, no solo no ha retirado, sino que ha convocado un concurso para recoger el más divertido. Hemos seleccionado los más divertidos para contarlos en el programa.