"Si quiere ver a las niñas debe ser bajo condiciones lógicas"

La mala relación entre las dos familias viene de lejos, segun el padre de las pequeñas "cuando una persona se mete en la vida de otra pueden pasar ciertas cosas". Miranda, que es como ahora se llama el padre de las niñas tras soeterse a una operación de cambio de sexo, asegura que fue Lourdes el principal motivo de su divorcio, "ya le dije a mi ex, que tarde o temprano tendría que elegir entre su madre y su familia".

"Yo no me niego a que esta señora vea a sus nietos, pero bajo unas condiciones que considero lógicas. Por ejemplo, que no actue como progenitor, porque no lo es", asegura Miranda. También se defiende de los que le acusan de que su cambio de sexo está detrás de esta decisión. "Mi operación se produjo después de la muerte de mi mujer, nada tiene que ver con esta decisión", sentencia.