¿A qué penas se enfrenta José Bretón?

En plena búsqueda de los pequeños de Córdoba, José Bretón preguntó a los agentes "¿Qué pena me puede caer si no aparecen los niños?". Se ha buscado a los pequeños en el río, en graveras, estaciones, en la finca de Las Quemadillas ... sin éxito. José Bretón es consciente que se enfrenta a un castigo distinto si aparecen o si no lo hacen.

Según el código penal, si los niños no aparecen, nos podemos encontrar con un delito de secuestro donde no se da razón del paradero. Sería lo que se denomina un delito de detención ilegal y con unas penas de entre 5 y 8 años. El hecho de ser menor de edad los desaparecidos y de no facilitar su paradero, constituyen dos agravantes que elevaría la pena hasta el tipo máximo, es decir 8 años por cada uno de los desaparecidos. Si además le sumamos el delito de simulación, esto es, ir a la policía y presentar una denuncia falsa, confundirla y obstaculizar su tarea, se le podría sumar hasta 18 meses más. Es decir, en el peor de los casos, José Bretón se enfrentaría a una pena de 18 años de prisión.

En el caso de que se les impute a los familiares de Bretón algún delito, si son encubridores no tienen pena alguna, pero si hubiera complicidad, esto es, que participaran en cualquier acto anterior a la comisión del delito, se les aplicaría la misma pena que al autor del mismo. En cualquier caso, los familiares de José Bretón no han sido, de momento, imputados en ningún delito.