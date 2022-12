"Sé que las monjas no irán a la cárcel, pero la sociedad ya conoce lo que hicieron"

"No me vale el perdón de sor Juana. Me han obligado a vivir una vida que no es la mía", se lamenta Liberia, una mujer que fue dada en adopción por Sor Juana Alonso. "Una señora me trasladó de mi casa en Tenerife hasta Valencia". La indignación de Liberia fue mayor cuando conoció que su madre biológica no la dio voluntariamente en adopción. Sor Juana Alonso era la superiora de la Casa Cuna de Tenerife cuando ocurrieron los hechos.

Liberia reconoce que ha denunciado a Sor Juana y a la monja que la trasladó desde Tenerife. "Estamos a la espera de que la Fiscalía las llame a declarar". Liberia es consciente que ambas religiosas no van a ir a la cárcel "pero la sociedad ya conoce lo que hicieron", asegura Liberia.