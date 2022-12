Purificación Betegón: "Estoy en estado de shock, pero seguiré luchando"

Ella ha sido la segunda mujer que lograba sentar a Sor María en el banquillo. Hace pocos días esperaba en el juzgado la declaración de la religiosa que no acudió por motivos de salud. "Me encuentro en estado de shock", ha asegurado Purificación Betegón al conocer la muerte de la religiosa.

Purificación ha reconocido a espejo Público que no sabe cuál será el fururo del caso, aunque ha manifestado su intención de seguir luchando porque aparezcan sus dos hijas. "Seguiré luchando hasta que logre recuperar a mis hijas y lo haré hasta el día de mi muerte. Lo último que perderé es la esperanza".

Sor María que según ha desvelado Antena 3 murió el pasado martes, había sido llamada a declarar el viernes ante el juzgado de Plaza Castila por la desaparición de las gemelas de Purificación. No acudió y su abogado esgrimió razones de salud. "Siempre he dicho que yo nunca la perdonaría y que debía responder ante Dios, pero no le deseaba la muerte", confiesa Purificación. "Me hubiera gustado preguntarle dónde estaban mis hijas y hasta eso se me ha negado".

Por su parte, el abogado de Purificación, Alipio Barbero, ha señalado a los micrófonos de Espejo Público que le proceso seguirá su curso. "No se puede juzgar a una persona fallecida, pero el proceso sigue su curso y podrían aparecer nuevos nombres", afirma.