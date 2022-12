El 'Pocero bueno' se defiende de las acusaciones de fraude

"Estoy indignado. Se han dicho una enorme cantidad de mentiras". Así de contundente se ha expresado José Moreno, el 'pocero bueno' cuando le hemos preguntado por la situación actual de las promociones que había prometido. "Nosotros, los tres compromisos a los que nos habíamos comprometido con los cooperativistas estan en marcha. Fuenlabrada, Pinto y Carranque están en marcha", asegura Moreno.

Los problemas comienzan precísamente en esta última promoción, pues una caja de ahorros le niega un crédito que le permita construir parte de los pisos que se había comprometido a edificar. Hasta el momento sólo se han edificado 247 pisos.

"Los cooperativistas que han dado su dinero no pierden su dinero porque sus pisos se están construyendo ya", afirma Moreno. El problema está en las viviendas de aquellos que todavía no han entregado ningún dinero. "Sin financiación, no podemos hacer nada", sentencia.