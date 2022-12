"Pido una ley para evitar nuevas tragedias"

Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las chicas fallecidas en el Madrid Arena ha agradecido el apoyo recibido en su intención de reformar la ley para que no vuelva ocurrir una desgracia así. "Es increible: en menos de una semana ya somos más de 260.000 personas las que hemos pedido a la comunidad de Madrid que reforme la Ley de Espectáculos para no vuelva a suceder una tragedia como la del Madrid Arena".

En cuanto a la anulación de la fiesta de Año Nuevo que Miguel Angel Flores pretendía celebrar en Madrid, Isabel de la Fuente ha mostrado su satisfacción. "Me alegro mucho. pero no entiendo cómo la Comunidad de Madrid en aplicación de la ley de espectáculos no ha iniciado un expediente sancionador".