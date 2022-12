Piden seis años de cárcel para cinco hijos de José María Ruiz Mateos

El periplo judicial de los vástagos de Ruiz Mateos continúa y se complica por momentos, y eso que aún no se ha celebrado el juicio por el caso de los pagarés de Rumasa.

Hoy cinco de los seis hijos varones se enfrentan a una petición de seis años de cárcel por parte de la fiscalía. Pablo, Alfonso, Zoilo, Álvaro y Francisco Javier están acusados, junto a otras personas, de un supuesto delito de insolvencia punible. Es decir, que el Ministerio Público cree que con el ánimo de enriquecerse, realizaron una serie de operaciones mercantiles para declarar la quiebra de una entidad, Finamerco. Esa sociedad se vendió por 650 millones de pesetas, pero solo se cobraron 50 millones dejándose a deber 600.

Pero esto solo es un suma y sigue. Alfonso y Pablo Ruiz Mateos tendrán que cumplir seis meses de prisión por defraudar a Hacienda en 1996 como socios de la firma Virmax. Aunque la condena es inferior a dos años y no tienen antecedentes penales, la Audiencia Provincial de Madrid considera que deben ir a la cárcel porque ninguno de ellos ha tenido intención de pagar los 1,4 millones de euros que deben. Los hermanos no se cansan de repetir que están arruinados y que todo el patrimonio familiar está embargado: "Estamos embargados y vivimos de la caridad", aseguran. Y hay más, Javier y Álvaro, intentan evitar la prisión a toda costa y han pedido la suspensión de su condena a 2 años y 9 meses por un delito contra la Hacienda Pública y otro de alzamiento de bienes. En 2003 vendieron un hotel y no solo no pagaron el IVA por la venta, sino que desviaron el importe a una cuenta suiza.

Por si no tuvieran suficientes frentes abiertos, este verano, la Juez Mercedes Alaya, impuso a los seis hijos varones de Ruiz Mateos una fianza civil de casi nueve millones de euros por su implicación en el caso de los ERE. La magistrada sostiene que pagaron 600.000 euros en dinero B a Juan Lanzas, hombre clave en la trama, para que les consiguiera cinco expedientes de su grupo empresarial. El "tour" de los Ruiz Mateos por los juzgados españoles parece no tener fin y sus cuentas pendientes tampoco.