El pequeño Nicolás se defiende y dice que nadie le ha denunciado

El mote de pequeño Nicolás le hace gracia, aunque prefiere que le llamen Fran. El hombre, o mejor dicho el joven, más buscado de nuestro país se defiende a través de sus familiares en una entrevista para el periódico La Razón. Refugiado en su escondite, Francisco Nicolás asegura sentirse muy tranquilo. Desde allí mantiene, en alusión a todas las imágenes que han salido de él, que no es ningún impostor. "Nunca me he colado en ningún sitio. Siempre he acudido con invitación personal. Lo de impostor es mentira, pero lo de estafador aún más". Recuerda que no tiene ni una denuncia del hombre a quien supuestamente estafó. Lo mismo que ya aseguró en Espejo Público el propio letrado del empresario. La presunta estafa por la compraventa de esa finca en Toledo es lo que desencadena su detención.

Francisco Nicolás ha confesado a su círculo más íntimo cómo se sintió durante su arresto. "Cuando me detuvieron mo sentí nada especial, simplemente alucinaba". Aunque durante las 72 horas que estuvo preso sufrió varios ataques de ansiedad y sólo quiso comer leche y galletas. Francisco Nicolás ha sido señalado no sólo como estafador o impostor sino también como un joven vividor. Fiestas multitudinarias en un lujoso chalet, donde además estaba empadronado, que el propio afectado desmiente. "Siempre lo he usado de forma lícita"

Desde su refugio no siente que le hayan abandonado esas importantes amistades que asegura que sí mantiene todavía. "Sigo teniendo muchísimo apoyo", dice. Amigos que puede que no le estén respaldando públicamente pero que, asegura el entorno más cercano de Francisco Nicolás, sí le están mostrando su apoyo a través de mensajes y llamadas. Entre esos amigos, la joven Isabel Mateos, uno de sus grandes apoyos. "Isabel siempre ha sido una muy buena amiga. Me da más pena esta situación por ella que por mi".

Una situación que nada le ha hecho cambiar sus ambiciosos planes. Aunque niega que pertenezca al servicio de inteligencia, asegura a sus familiares que sí ha colaborado con el CNI cuando se lo han pedido. Porque el pequeño Nicolás es, ante todo, un patriota. "Cualquier institicuión puede contar conmigo para ayudar a los intereses de España".