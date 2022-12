Pasa 27 meses en una cárcel de Marruecos acusada en falso

Más de dos años hacinada en una prisión de Marruecos. Maltratada e insultada, Consuelo pensó que iba a morir e incluso llegó a realizar dos huelgas de hambre. La habían condenado después de que la policía encontrara en el coche de una amiga 21 kilos de hachís. Consuelo cometió el "error" de decirles a los agentes que conocía a esa chica y ellos la consideraron cómplice.

"Estoy psicológicamente muy mal. Me encuentro muy perdida", ha declarado Consuelo en el plató de Espejo Público después de pasar 27 meses en una prisión de Marruecos de manera injusta. "Mi error fue decir que conocía a una amiga, a la que habían detenido tras cruzar la frontera. Pretendían que yo firmara un papel, pero estaba en árabe y les dije que no lo firmaba porque no lo entendía. Fue entonces cuando me enviaron a la cárcel. No me dejaron ni llamar al cónsul ni buscara un abogado".

Ahora, ya en libertad, la vida de Consuelo sigue siendo todo un problema. "Lo he perdido todo. Me van a quitar la casa, no tengo trabajo, estoy en todos los ficheros de morosos porque no he ido pagando los recibos. Ni me puedo dar de alta en una línea de teléfono". Consuelo es uno de los 150 casos de españoles que se encuentran en una situación similar en las cárceles marroquíes