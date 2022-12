Los padres de Arantxa Sánchez Vicario rompen cualquier relación con su hija

La guerra familiar en el seno de los Sánchez Vicario parece sin posibilidades de arreglo. Los padres de la popular tenista han declarado a través de un comunicado sentirse muy tristes por la situación.

En el citado comunicado, los padres de Arantxa Sánchez Vicario aseguran haber permanecido callados "hasta hoy para no entorpecer ninguna remota posibilidad de recuperrar la paz familiar".

"No somos merecedores del trato injusto y calumnioso al que nos hemos visto sometidos. Perdonamos a Arantxa por todos y cada uno de aquellos actos y omisiones que, en todos estos años, ella o su entorno han realizado y que nos han causado un inmerecido dolor.", afirman. Entre otras cosas, el comunicado de los padres de Arantxa dice textualmente que "ni mi marido ni yo tenemos por qué pedir perdón por hechos que no hemos cometido, pero deseamos pedir disculpas a Arantxa por si en algún momento de su vida no se ha sentido querida o incomprendida".