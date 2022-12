Pablo Iglesias reconoce haber gestado el SMS de la concentración de Génova de 2004

El día 13 de marzo de 2004 a las 6 de la tarde en plena jornada de reflexión de las elecciones generales en la calle Génova empiezan a concentrarse poco a poco ciudadanos, pero no acuden a una manifestación convocada oficialmente. Llegan tras recibir un SMS que dice así: "¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, c/Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!". A esa concentración acude algún político como por ejemplo Juan Ramón Sanz, entonces candidato al senado por IU, pero ni este ni ningún otro partido político, ni organización asume la autoría de los mensajes. Era la primera manifestación convocada por SMS y nunca se supo por quién. Hasta ahora.

"El famoso SMS se gestó en mi facultad con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres y generara ese efecto de flashmob", ha asegurado Pablo Iglesias en una entrevista de Iñaki Gabilondo. En Espejo Público hemos revisado la hemeroteca y hemos encontrado a un Pablo Iglesias más joven, de apenas 25 años, pero ya con su habitual coleta. Con gesto calmado pero serio exclama, junto al resto de manifestantes, el ya tradicional "que no, que no, que no nos representan". Pero no es el único líder de Podemos que encontramos en la hemoroteca. En primera línea de la manifestación frente a los antidisturbios, encontramos a nada más y nada menos que Juan Carlos Monedero. En las imágenes se le ve discutir con uno de los agentes, instantes más tarde alza las manos, y se une a los cántitos de protesta contra la sede del Partido Popular al grito de mentirosos.

Entonces eran solo dos profesores, dos desconocidos que pasaban desapercibidos entre las al menos 2000 personas segun la policía que se congregaron en la calle Génova aquel sábado. Hoy ya sabemos que fueron también dos de sus ideólogos.