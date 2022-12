Nueva alerta por el uso del dimetilfumarato en bolsitas anti humedad

En 2008 saltaron las alarmas. Compradores de zapatos y de sofás en distintos puntos de España estaban sufriendo unas reacciones alérgicas muy graves. La causa, el dimetilfumarato, conocido como DMF. El dimetilfumarato, un fungicida que puede resultar muy tóxico por contacto o por inhalación, estaba siendo utilizado para proteger de la humedad algunos productos como los zapatos, armarios o sofás, en lugar del gel de sílice que es lo que contienen habitualmente estas bolsitas y que no tiene ningún efecto para la salud.

Se retiraron 200.000 zapatos del mercado y se destruyeron 2.000 sofás. Tanto en la Unión Europea como en España se creó una normativa que prohíbe el uso de esta sustancia. Pero siguen surgiendo casos. Para no correr riesgos, algunos fabricantes de zapatos, aunque no todos, han sustituido las bolsitas por unas tiras de papel secante adheridas a las tapas de las cajas. Pero no todos lo han hecho, de hecho en muebles se sigue utilizando el gel de sílice.

Los saquitos antihumedad son de uso habitual en las tiendas de sofás, de hecho vienen colocadas en los muebles directamente de fábrica. El problema surge cuando, en lugar de gel de sílice que es el producto autorizado, el sobre contiene dimetilfumarato y la mercancía, calzado o sofá, pasa los controles de aduana sin que nadie detecte el tóxico y llega a la tienda.