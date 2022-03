Yuliya, ucraniana y residente en Huesca: "Los ucranianos nunca hemos estado tan unidos como ahora"

Yuliya y su marido viven la guerra de Rusia en Ucrania desde Huesca. Estos ucranianos residentes en España se encuentran a la espera de que el Gobierno ucraniano llame a los hombres a filas. "Aunque estamos lejos tienen que luchar, cuando les necesiten irán. Al principio me asusté porque tengo dos hijos menores, pero por otra parte viendo a todos unidos y luchando veo que sí que tiene que ir". Su hermano está operado del corazón pero aún así se ofrece a ir a la guerra a combatir.

Sus hijos empezaron a llorar cuando se enteraron de que su padre podría irse a Rusia a combatir. Su hijo mayor espera que la guerra pare antes de que lleguen a llamarlo y su hijo pequeño se despierta de la cama llorando y gritando desde que sabe que su padre se puede ir a la guerra.

"No vivimos estos días. Vas a trabajar y estás siempre pendiente de las noticias. De madrugada esperas mensajes de tus familiares", señala. Sus padres viven en Ucrania y no pueden moverse por lo que no es viable que se protejan en un bunker.

Una de sus sobrinas trabaja en un hospital de Ucrania y ayuda a los heridos resultantes del conflicto. "Ella ayuda y me ha dicho que deja a su hijo de 2 años con su suegra y cada día se despide con un beso del pequeño porque cualquier momento no sabe dónde le va a tocar".

Le ha ofrecido a su sobrina recogerla en cualquier punto de la frontera pero esta le ha dicho que no quiere salir del país. "Ella es una mujer joven de 26 años que se niega a salir del país". "Nunca hemos estado tan unidos como estamos ahora. Agradezco a todos mis paisanos porque aunque estamos en España estamos juntos. Aunque trabajamos, todos los días pedimos ayudas para Ucrania".

