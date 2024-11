Yotuel responde en Espejo Público a las acusaciones e insultos de Willy Toledo: "Están llenos de odio y de mentira"

El cantante Yotuel Romero, junto a su mujer Beatriz Luengo, han producido un controvertido documental, en el que explican cómo el régimen cubano prohibió un tema musical que se llama como el propio reportaje, "Patria y vida", y que se utilizó como lema de protesta en las manifestaciones de Cuba contra sus dirigentes.

"Vendería a su hijo por tres monedas"

Ha sido Willy Toledo, quien a través de la red social X, ha comenzado la polémica. "Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano) el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería su hijo por tres monedas. O su pueblo: lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender" ha publicado. Beatriz Luego no ha tardado en contestar, "A mi hijo nadie lo va a vender, porque mi hijo es un ser de luz. Sus padres están aquí para lucha por él con amor y con esfuerzo. Un señor tan miserable que se atreva a decir esto" ha dicho enfadada en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Señor Willy Toledo, me da igual, usted es un dictador, solo quiere que todo el mundo piense como usted" ha dicho entre lágrimas.

Pero Toledo no ha tardado en responder, de nuevo, en la red social X. "Tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami. Será un placer deciros a la cara el asco que me provoca la gentuza como vosotros".

Yotuel Romero ha entrado en directo en Más Espejo para contestar a los ataques del actor. "Cuando pasas la franja e intentas insultar quitando cualquier tipo de precaución para un niño menor como son mis hijos, pasas la barrera de libertad y ahí entras en afectar a la familia". Estamos en presencia de un tipo que no tiene escrúpulos". Y ha hablado del fascismo y racismo que utiliza Toledo en sus palabras. Ha ensalzado la figura de Beatriz como madre y amiga. Además ha defendido la importancia tanto del tema como de la canción "Patria y vida" para los cubanos.

"Le diría que yo respeto su opinión mientras no intente hacer daño" ha dicho respecto a las palabras de Willy Toledo. "Ellos están llenos de odio y de mentira", añadía. Y afirmaba que tiene cientos de mensajes de cubanos que le piden que hable por ellos. "Para entender la causa de Cuba no hace falta ser cubano, hace falta ser humano".