Vivir con anosmia: "La vida es bastante simple sin olfato, es como vivir dentro de una cápsula"

Según los expertos, la anosmia impacta directamente en la calidad de vida, afectando el disfrute de la comida, los recuerdos y las relaciones personales. Para Lola, quien padece anosmia, esta condición ha supuesto un cambio radical en su vida: “Es triste, no hueles absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo", relata.

"La vida es bastante simple sin olfato. Es como estar dentro de una cápsula"

La anosmia también puede tener un impacto negativo la vida social y emocional. Lolo Outeda cuenta que salir a comer con amigos o familiares ya no era lo mismo desde que perdió el olfato. "Comer para mí era una tarea más del día. Perdí tres o cuatro kilos porque comía lo justo". Además, asegura que la seguridad en el hogar también es una preocupación constante. "Me instalé sensores de humo y gases porque no podría detectar fugas".

“No me siento seguro en mi propia casa”

A pesar de los desafíos, los expertos señalan que no todo está perdido. En casos donde queda algo de olfato, hay un 90% de probabilidades de recuperarlo.

Paula Portillo, una joven de 24 años, descubrió a los 12 que había nacido sin olfato. Por aquel entonces, Paula no sabía que no olía, incluso cuando la gente de su alrededor hablaba de malos olores, ella fingía que también los sentía. Cuando se lo contó a sus padres, ellos se lo tomaron a broma y no la creyeron, pero después de hacerle oler varios productos y ver la realidad que vivía su hija, la llevaron al médico. Aunque ha aprendido a vivir sin olfato, destaca que situaciones cotidianas como detectar fugas de gas o asegurarse de no oler mal después de hacer deporte pueden ser un reto.

La anosmia es una condición que nos recuerda lo valioso que es el sentido del olfato en nuestra vida diaria. Aunque perder el olfato puede representar un desafío significativo, también subraya la capacidad humana para adaptarse y encontrar nuevas formas de disfrutar la vida.

