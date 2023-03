Vive una pesadilla al no poder cobrar su décimo de la ONCE premiado: "Esto me hubiera cambiado la vida"

La familia de Sandra Daniela ha pasado de la euforia a la desolación absoluta. Susana compró el número del cupón extra de Navidad de la ONCE para regalárselo a su hija. Adquirió varios y precisamente el que le regaló a su hija Sandra Daniela resultó premiado con 400.000 euros.

Sandra Daniela relata que ella no se podía ausentar de su trabajo y mandó a su marido a informarse sobre el cobro del décimo. Cuando su marido llegó a la administración cuenta que le dijeron que se trataba de una suma muy cuantiosa y tenía que dejar el cupón a depósito y que lo podía perder. "Le hacen firmar un papel y le ponen encima otro por lo que no ve en pequeñito lo que ponía abajo. No lo lee, no le dejan leerlo", señala.

Le dicen verbalmente que está firmando un depósito pero lo que pone es que es el único perceptor y que después de esa firma no se podrá modificar ni el número de preceptores ni su identidad. Están haciendo a mala fe un documento hecho al efecto. La persona que intenta cobrar el cupón cobrado está en un registro de autoprotección de los ludópatas.

El abogado de la familia habla con la cuponera. Reconoce que le vendió el décimo a la madre de la agraciada. El abogado de la afectada solicitó las cámaras de la delegación territorial de la ONCE que enfocan a la ventanilla en la que al marido de Daniela se le da el documento, unas cámaras cuya existencia niega la ONCE.

"Reclamamos que el cupón se le pague a su legítima propietaria"

El letrado señala que no reclaman que se lo paguen al marido, sino a su legítima propietaria. "Tengo un hijo de 6 años y cuando entró por la puerta me dice: "Mamá hemos estado llorando, ¿vas a cobrar el cupón?", relata la mujer. "No nos pueden hacer eso. A ver si tienen solidaridad hoy que es el día de la mujer. Que el cupón es mío me lo regaló mi madre a mí , no puede ser. No puede ser que no me lo paguen". Lamenta que este ingreso le hubiese cambiado la vida.