Antonio Turiel, investigador del CSIC, avisa sobre el ahorro energético: "En otoño tendremos medidas adicionales"

Todavía no se conoce la letra pequeña del plan de ahorro energético que avanzó Pedro Sánchez para cumplir con ese 7% comprometido con Europa. entre las medidas que se contemplan el Gobierno pone el foco en el termostato: en verano el aire acondicionado no podrá bajar de los 27 grados y en invierno la temperatura límite serán los 19 grados.

En principio, la regulación del termostato afectará especialmente al bus, tren o metro. También se aplicarían a los centros de trabajo y para las empresas de cara al público. Por ejemplo, centros comerciales, hoteles, restaurantes o bancos.

De momento, estas medidas no serán obligatorias para los hogares aunque se les pide que colaboren en este ahorro. Tampoco se contemplan cortes de suministros a familias y industrias.

Las señales que llegan desde Europa no son alentadoras, la presidenta de la Comisión Europea anuncia en una entrevista en El Mundo que "debemos prepararnos para lo peor con el recorte del gas ruso". Ursula Von der Leyen hace hincapié en la necesidad de estar unidos para hacer frente a Putin.

Espejo Público ha preguntado a Virginia, propietaria de un bar en Madrid que cree que "es una medida un poco complicada de adoptar teniendo en cuenta la ola de calor y que los clientes demandan tener frío para poder comer".

Virginia reconoce que llevan meses "intentando reducir el gasto energético tanto en cámaras frigoríficas como en congeladores, también con el aire acondicionado y esto repercute en que recibimos muchísimas críticas y esto empeora la imagen del negocio y también los ingresos". Además, se queja de que si hay que estar pendiente de cumplir con dichas temperaturas habrá que instalar "algún tipo de termómetro" y dice "es otra inversión".

Espejo Público ha entrevistado a Antonio Turiel, experto en energía e investigador del CSIC que ha evitado entrar en el debate de las medidas del plan de ahorro energético que aprobará esta tarde el Consejo de Ministros porque "no sabemos nada de momento. Lo único que sabemos es el cambio de temperaturas, que obviamente tiene un impacto, pero es pequeño".

Turiel ha avisado de que "estamos hablando de un racionamiento y es importante empezar a mentalizarse de que este es solamente el primero de los que van a venir", el experto del CSIC reconoce que "es muy difícil" porque "no va a llegar, no va a ser suficiente" y advierte de que "seguramente en medio del otoño tendremos medidas adicionales. Estas son medidas de racionamiento" e insiste: "obviamente no es un paseo".