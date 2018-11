DISCRIMINACIÓN EN BARCELONA

Una corredora invidente ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona porque no le dejan participar en la carrera '24 hores ultrafons BCN'. Ellos dicen que es por razones de eguridad, pero ella denuncia que no la dejan correr por ciega, "me hace sentir triste, enfadada y decepcionada, nunca me había pasado esto". Eric Ventura, abogado de la atleta explica las razones de la discriminación: "No la dejan correr porque consideran que una persona con su discapacidad puede ser peligrosa para los demás corredores". Cuando corren necesitan una persona que les guíe y consideran que eso supone un grave obstáculo para el resto de los corredores.