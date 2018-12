Otro productos que puede llegar a ser dañino para la salud es la equinacea. Es una planta muy especial que ayuda a subir las defensas, pero si lo consumimos durante un largo periodo de tiempo puede generar alteraciones, ya que estamos forzando al organismo a que esté generando glóbulos rojos constantemente. Además, no lo puede consumir todo el mundo. Personas que tienen enfermedades autoinmunes no deberían tomar sustancias que aumenten las defensas. Los médicos aconsejan no dejar nunca de tomar la medicación que recetan, aunque además tomen productos naturales.