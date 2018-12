Barcelona se queja de la tacañería de Ada Colau comparándose con la espectacular campaña navideña de Vigo

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Vigo ha iniciado la campaña navideña con un gran despliegue de luces en su ciudad. Se han invertido 800.000 euros en luces LED y en villancicos que suenan por la megafonía de las calles. Todo ello está animando las ventas. Víctor Fernández, Presidente de la Asociación de Comerciantes As Travesas de Vigo, asegura que la decoración está aumentando el número de visitantes, incluso procedentes de fuera de Galicia. Sin embargo, los comerciantes de Barcelona se quejan de la tacañería del Ayuntamiento, por instalar tarde y mal las luces. "No animan al consumo", afirman. El Presidente de la Asociación de Comerciantes Barcelona Oberta, ha expresado en 'Espejo Público' las quejas del sector, "la puesta en escena no está a la altura de esta gran ciudad".