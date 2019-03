"La vida es una noria y lo que tengo me lo ha ganado con mi sudor"

Joaquín nos recibe en Palma a borde de un potente y exclusivo deportivo. "Lo compré en Alemania antes de la crisis y quiero venderlo, pero no encuentro comprador", se defiende. A este antiguo vendedor de calcetines no le importa reconocer que tiene otros coches de alta gama. "La vida es una noria y lo que tengo me lo he ganado con mi sudor".

Esta imputado por amenazas, coacciones y blanqueo de capital y pendiente de juicio ante dos denuncias. "A día de hoy todas las personas que detuvieron estamos en la calle", se defiende. "Tengo tres trabajos. Me dedico a prestar dinero. A hacer mis conciertos y me dedico a vender coches", dice Joaquín.

"Yo no tengo por qué decir dónde tengo el dinero. Igual lo tengo a nombre de otra persona porque no quiera pagar la gran cantidad de multas que tengo, pero no estoy obligado a decir dónde está mi dinero. Urdangarin, tampoco", afirma este prestamista en referencia a dónde saca el dinero que presta a otras personas. "Duermo con la conciencia muy tranquila".