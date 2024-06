La vida después de quedar tetrapléjico: "Quería demostrar que el accidente no fue culpa mía"

Alonso Caparrós se ha trasladado al hospital de parapléjicos de Toledo para conocer las historias de quienes han tenido que readaptar su vida como tetrapléjicos.

A sus 18 años Iván sufrió un accidente de tráfico y se quedó en silla de ruedas. Desde que entró en el hospital no ha parado de competir y de ganar medallas. David es legionario, hace 8 años la vida le dio una segunda oportunidad al sobrevivir a un complicado accidente de moto. Pese a las dificultades asegura que cada mañana se levanta para dar lo mejor de sí.

Los profesionales que trabajan en este hospital dan lo mejor de sí mismos para ayudar a estas personas a salir adelante. Es el caso de Fernando, supervisor de fisioterapia que desde 1995 ha tratado a cientos de pacientes.

"Al despertarme en la habitación del hospital pensé: "La he cagado""

Recuerda Iván que se salió en una curva con el coche y se chocó de frente. Llevaba el cinturón de seguridad pero paró el golpe con la cabeza. Estuvo en coma inducido 15 días y no recuerda nada de aquel momento. El siguiente recuerdo que tuvo después del accidente fue al verse en una habitación de hospital. Entonces pensó: "Ya la he cagado". Recuerda que desde aquel día estuvo llorando todas las noches durante un mes. No quería que su familia y seres queridos le vieran sufrir.

El accidente de David tuvo lugar cuando hacía una ruta en moto con sus amigos. Se salió en una curva. Lo último que recuerda es el sonido de un helicóptero. "En 4 segundos pasas de estar bien a que todo te cambie por completo y vuelvas a nacer", recuerda. Cuenta que no ha llorado nunca: "No he tenido tiempo de llorar". Cuenta que tiene 2 familias, su familia de sangre y su familia legionaria. Precisamente fue en el hospital de parapléjicos de Toledo donde conoció a su actual mujer y madre de su hija de 4 años.

Agradece haber estado tan acompañada durante todo el tiempo que estuvo ingresada. Sus compañeros de la legión hacían turnos para que estuviera acompañado las 24 horas del día.

La rehabilitación: un camino largo e incierto

Como terapeuta Fernando sabe que hasta que no pasa un mes y medio no puedes saber a ciencia cierta cuánta movilidad va a poder recuperar el paciente. Ha vivido muchas historias de superación y hay un testimonio que se le quedó grabado. Era el de un joven que le decía entre lágrimas que echaba mucho de menos poder abrazar a su novia.

Ya inmerso en la rehabilitación Iván preguntó si iba a volver a conducir. "Quería demostrar que el accidente no había sido culpa mía", apunta. "El médico me dijo que iba a depender de mi. Yo he sido muy competitivo toda mi vida y cuando me dijeron: "Te vas a quedar tetrapléjico" pensé: "Voy a ser el mejor tetra", confiesa. No echa de menos andar aunque sí le gustaría poder volver a montar en moto y escalar.

David reconoce que sí le gustaría volver a andar para poder coger a su niña. "Me gustaría poder coger a mi niña desde el suelo y tirarla para arriba, jugar con ella. Meterla en el agua y no que me tengan que meter con un aparato de la playa accesible para meterte en el agua".