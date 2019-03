Victoria Álvarez: "Jordi Pujol Jr. planea irse a vivir a Nueva Zelanda"

La que fuera pareja del hijo mayor de Jordi Pujol, Victoria Álvarez, ha visitado el plató de Espejo Público para explicarnos las novedades del caso Pujol. "Me sorprendió ver que Jordi Pujol declaraba ante el juez que él no tenía cuentas en Suiza pero que sus hijos eran mayores y no sabía si ellos sí". Una de las estrategias de la defensa del expresident es responsabilizar a Delfí Mateu, el hombre que gestionó su fortuna, como el responsable de todo, pero este hombre ya falleció y su hijo tiene 70 años. "La familia de Delfí ha declarado que todo es falfo y que no manejaba nada de la fortuna de los Pujol".

Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del clan es, según la propia familia, el responsable de todos los negocios. "Le dejan al pie de los caballos y es demasiado", asegura Álvarez que sospecha que el que fuera su expareja pueda estar planeando irse a vivir a Australia, Sudáfrica o Nueva Zelanda, países sin tratados de extradición. "Nadie encuentra a Jordi Pujol Ferrusola y se que esta semana planeaba viajar hasta Nueva Zelanda, aunque es cierto que no tiene medidas cautelares, por lo que se puede mover por donde quiera", asegura.