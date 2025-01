Víctor de Aldama, sobre presuntas cuentas de Begoña Gómez y María Jesús Montero en el extranjero: "He visto los pantallazos y tengo las pruebas"

El presunto comisionista de la 'trama Koldo' e imputado por la 'trama de los hidrocarburos', Víctor de Aldama, ha atendido este miércoles a 'Espejo Público'. Aldama ha acusado directamente a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, de tener dinero en el extranjero. Afirma que la Fiscalía ya tiene toda la información. "Saldrá en breve porque Fiscalía lo tiene desde el 13 de enero", declaraba. Remarca que solo el dinero atribuido a Gómez asciende a 6 millones de euros. Y"o lo he visto, he visto las cuentas, he visto los pantallazos y tengo las pruebas", aseguraba. También agrega que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tiene dinero en el extranjero.

Al empresario "le sorprendió" esto y dice que "es algo muy grave". "La Fiscalía tiene la denuncia", destaca. "Igual que Gómez, la señora Montero tiene unas cantidades importantes, hasta donde yo he visto 1 millón y medio de dólares. Me parece muy relevante que la señora ministra tenga dinero en el extranjero", esgrime el imputado.

Aldama se refiere a una denuncia de un particular presentada ante la Fiscalía sobre cuentas de Gómez y Montero. Explica que "esta persona quiere mantener su anonimato. Lo ha hecho como lo tiene que hacer". La declaración de Víctor de Aldama llega un día después de conocer el informe de la UCO que apunta directamente a él y a su socio Claudio Rivas como "ideólogos" y máximos responsables del 'caso de los hidrocarburos' y consideran que desviaron 73 millones a cuentas del extranjero. En una entrevista en 'COPE' revelaba que tiene una copia de los documentos sobre Gómez y Montero.

"Digamos que en este país no es habitual, hay gente y empresarios muchos que empatizan conmigo y este es uno de eso", comenta sobre ese particular que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía. "Que por circunstancias de lo que le ha pasado a él, me pidió tomar un café y me lo enseñó (…) Entiendo que no va de farol y que no está mintiendo", esgrime. Apunta el empresario que no tiene relación con Venezuela.

Además, ha vuelto a hablar sobre información que afecta directamente a Pedro Sánchez y que se encuentra en sus manos. Presentar los documentos de los que habla "es algo que tengo que valorar porque es muy delicado". "Todos entendemos que si tengo algo que pueda afectar al Presidente es delictivo o ilegal porque si es presidente es algo que no podría hacer", afirma. Dice que la Fiscalía tiene conocimiento de esto. "Es algo tan delicado que será cuando veamos que tenga que salir. Tenemos que pensar en mí. Estoy solo en esto y voy por la calle solo". También ha hablado de estos documentos en 'COPE': "Es algo que tenemos que tratar con Fiscalía y lo trataremos directamente en el Supremo".

Anticorrupción archiva la denuncia de presuntas cuentas de Gómez y Montero

La Fiscalía Anticorrupción no ha dado credibilidad a la denuncia a la que ha aludido Víctor de Aldama, sobre supuestas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y María Jesús Montero. Ya ha sido archivada. Fuentes fiscales han informado a EFE de que esa denuncia llegó al ministerio público y fue archivada al no ser "creíble". La comparan con algunas de las que presentó el exjuez Fernando Presencia contra altos cargos y que, como ésta, también fueron archivadas.

Cómo funcionó la trama de los hidrocarburos, según la UCO

Según el sumario de la investigación, la empresa Villafuel se habría valido de su condición de operador al por mayor, una autorización -dice el sumario- sin la cual el fraude no habría tenido lugar. El objetivo principal era lograr evadir el pago del 21% de IVA. Así la presunta organización criminal obtendría beneficio directo que, a través de distintos canales de blanqueo, pondrían a disposición para su disfrute. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Se han encontrado cuentas en Portugal, Colombia y China involucradas para ocultar 73 millones de euros con algunos retornos.

