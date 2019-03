Las víctimas del anestesista Maeso no quieren que salga de prisión

La petición de los hijos del anestesista Juan Maeso, que cumple 2.000 años de prisión por el contagio intencionado de la hepatitis C a 275 personas, de su puesta en libertad por razones humanitarias, no han pasado desapercibidas para sus víctimas. En Espejo Público hemos contactado con dos de ellas, Ana María, cuyo marido falleció y Liliana que vio como su hija de 6 años fue infectada en una operación en la que Maeso tomó parte.

Ambas se han mostrado perplejas e indignadas tras escuchar la petición de Maite, una de las hijas de Maeso. "Estoy indignada. Mi marido no tuvo opción de elegir, pero su padre pudo evitarlo. Ellos pueden visitarlo, aunque sea en la cárcel, pero yo no". Según afirmaron en Espejo Público los hijos de Maeso, ellos solo piden que se cumpla la ley con su padre. Piden una libertad condicional, que no un indulto.