Rafael Vidal, víctima del accidente de Spanair: "Hubo gente que se ahogó por la mala gestión"

10 AÑOS DEL ACCIDENTE SPANAIR

Hoy, se cumplen diez años del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas. Las víctimas aún siguen esperando el juicio. Rafael Vidal, uno de los dieciocho supervivientes ha contado que tras una década aún no saben las causas del accidente. "Hubo gente que se ahogo en el accidente por la mala gestión". También, declara que "No se aplicó el plan de emergencia". Las víctimas aseguran que la verdad aún no ha salido aún a la luz.