Verónica Chazín sobre el glucómetro de Luis Enrique: "Dar un mensaje así a la población no tiene ningún sentido"

Verónica es rotunda al considerar que el comentario de Luis Enrique sobre el parche que lleva en el brazo izquierdo para controlar sus picos de glucosa sin ser diabético no es necesario. "Dar un mensaje así a la población no tiene ningún sentido. Es una necesidad cuando nuestro páncreas no genera insulina suficiente para bajar los niveles de azúcar en sangre". Reconoce que Luis Enrique es muy exigente con su dieta y "lo puede llevar para examinarse y observarse los niveles de azúcar, pero como se cuida tanto, él no está metiendo a lo mejor alimentos muy altos en azúcar, ni hidratos de carbono refinados como el pan blanco, la pasta blanca, si abusamos de ella, sí que sube el azúcar en sangre".

La nutricionista Chazín considera que este parche si que puede ser una herramienta fundamental, en deportistas de élite o para las carreras de los maratonianos: "Si tenemos un pico de azúcar muy alto en sangre, durante más de dos o tres horas, pues esto se hace crónico y habría que tratarlo", destaca.

El seleccionador nacional también ha comentado en sus directos a sus seguidores en su canal, que puede comer hasta seis huevos en un día, la nutricionista Chazín tampoco lo ve necesario: "Malo no es, porque el huevo no tiene una relación directa con aumentar el nivel del colesterol en sangre y de hecho la fundación del colesterol recomienda tomar un huevo al día y hasta dos o tres estaría bien". La nutricionista le parecer excesivo que este mensaje llegue a todo el mundo porque "cada uno lo puede interpretar a su manera y a lo mejor su ingesta calórica tiene que ser muy elevada" pero que no sea algo que "tengamos que copiar", sentencia.