"Se vende casa con okupa": Aumenta la venta de inmuebles okupados en España

Se vende casa con okupa. Este es el anuncio real de muchos inmuebles a los que ahora mismo se les intenta dar salida en el mercado inmobiliario. Los vendedores no ocultan esta circunstancia y las casa salen a la venta con este condicionante.

Espejo Público muestra algunas de las casas que se venden con esta advertencia. Encontramos una casa en Marbella (Málaga) que cuesta 677.00 euros. El propietario advierte de que está okupada, y ese es el motivo por el que este inmueble de más de 500 metros cuadrados tenga este precio tan competitivo en el mercado.

En Galapagar encontramos otra casa que se advierte que no se puede visitar al estar okupada. El vendedor informa además de que no se responsabiliza del estado en el que se encuentre la vivienda una vez que se recupere de las manos de los okupas. También encontramos casa de este tipo en el centro de Madrid donde encontramos una vivienda okupada y el propietario señala que no corresponde al dueño de la casa ejecutar el desahucio. Ese cometido, dice el anuncio, recae ya en el tejado del futuro comprador.

¿A quién le interesa comprar una casa okupada?

El perfil del comprador de este tipo de viviendas es el de grandes inversores que ven estas compras como una inversión para pleitear por el desahucio o negociar con los okupas. Los pisos que entran en este tipo de venta se venden de media un 60% más baratos de lo que costarían si no estuvieran okupados.

Fiorella Chávez, dueña de una inmobiliaria, señala que estas casas se venden porque hay perfiles interesados sobre todo por el precio tan competitivo que presentan. En muchos casos, una vez que se desokupa la casa se necesita hacer una reforma integral del inmueble. Además, adquirir esta propiedad conlleva gastos de abogado, procurador y de la renta que tuvieran adeudada los okupas.

Mantiene la experta inmobiliaria que este comprador suele ser un inversor especializado en este tipo de negocio. También hay algunas persona particular que quieren comprar una vivienda a base costo y no le teme a los okupas.