Los vecinos de Lavapiés denuncian inseguridad tras el crimen de Concha: "La culpa es de las drogas, no de la inmigración"

Los presuntos autores del crimen de Concha, en Lavapiés (Madrid), han sido detenidos. Los autores del crimen han sido localizados a apenas 300 metros del lugar de los hechos. Concha era una mujer que regentaba una tienda y era muy querida por todo el barrio. Los detenidos cuentan con antecedentes policiales por robo con violencia. Son un hombre y una mujer de 58 y 56 años respectivamente.

Los autores del crimen iban dirección a la cale Atocha. Por esas inmediaciones seguían 24 horas después y fueron interceptados por las autoridades. La próxima semana se ha convocado una manifestación por parte de los vecinos que denuncian inseguridad. Denuncian problemas de okupación, venta de alcohol y drogas a cada esquina.

Carlos cuenta su experiencia en el barrio: fue agredido por un hombre que estaba drogando y bebía alcohol

Carlos es uno de los vecinos que denuncia la inseguridad de la zona. Cuenta Carlos que un hombre drogado se abalanzó por él y su pareja hace pocos días. "Ocurrió lo que pasa cuando tienes a 15 yonkis todo el día en la plaza drogándose y bebiendo. Cuando mi pareja llamó a la Policía se fue a la terraza de enfrente a coger una jarra de margaritas y tirárnosla la cabeza. Ya detenido intentaba salir del coche policial", señala.

Este vecino reside al lado de la calle Toledo y su pareja tiene un negocio en el centro de Lavapiés en el que han entrado a robar varias veces. Asegura que el barrio siempre ha sido conflictivo pero desde hace un año todo ha ido a peor. Cree que este problema es de drogas aunque mucha gente lo intenta llevar a la multiculturalidad de la zona, pero asegura que no es esa la causa.

"La droga no distingue ni de color de piel, ni de clases sociales y afecta a todo el mundo. El delito no está en la etnia de nadie, está en muchas personas y la droga se come a las personas", lamenta. "Hay mucha Policía pero no actúan en la zona si hay gente bebiendo alcohol o drogas en la calle", relata.

Isabel trabaja como portera en la zona y vio huir a uno de los autores del crimen de Concha. Todo el mundo decía que el autor era árabe, rumano o muy moreno y yo dije que me parecía que estaba moreno pero de la calle no por etnia. No podemos echar la culpa a la inmigración ni muchísimo menos. Se quedó como parado le vi con sangre y un pantalón gris. Era bastante alto y la cara coincidía con lo que dijo el testigo".