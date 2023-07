Vecinos de Tirso de Molina tras el apuñalamiento mortal de Concha en su tienda: "No podemos vivir así, está el barrio lleno de todo"

Crece la indignación entre los vecinos de Tirso de Molina (Madrid) tras el asesinato de Concha, la comerciante apuñalada en el interior de su tienda de ropa.

Tras lo sucedido, todos coinciden en lo mismo: "Esto se veía venir. Se ha degrado mucho la vida en el barrio, que se ha convertido en un punto habitual de personas sin hogar y también de drogodependientes. Los robos, peleas y agresiones son continuos", denuncia Manolo Osuna, presidente de la asociación vecinal de Lavapiés, que puntualiza que hay presencia policial pero esto no es suficiente.

Almudena, una de las farmacéuticas del barrio, respalda totalmente las declaraciones de Osuna. "Los drogodependientes entran diariamente a la farmacia a robar y luego revender los productos para conseguir su dosis. No hay derecho. Esto es vivir en una continua tensión y miedo. No podemos ni estar sentados en los bancos de la plaza. Está el barrio lleno de todo. Hace unos días tres personas mayores se metieron en mi establecimiento porque estaban siendo perseguidas", lamenta.

Por su parte, María, una amiga de la víctima se muestra indignada y asegura que esto no se puede tolerar . "No hay derecho. Era clienta de ella desde hace muchos años y no es normal que maten a una persona para que se pongan medidas", indica esta mujer, tras dejar un ramo de flores delante del comercio de la mujer asesinada.

La víctima avisó de la peligrosidad

Según cuentan los vecinos, en octubre de 2022 se celebró una reunión con los gobiernos correspondientes pero no se hizo nada. "Hay muchas inseguridad. La propia Concha había manifestado su preocupación porque cada vez entraban más indigentes en su comercio amenazándola para atracarla", concluyen.