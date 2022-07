Los vecinos de La Latina, desesperados por los ruidos y la suciedad: "El barrio es un parque temático de la fiesta"

Los vecinos del barrio madrileño de La Latina están en pie de guerra por lo que les ocasionan los turistas ruidosos. Denuncian que su barrio se ha convertido en un parque temático de gente con ganas de fiesta que les impiden vivir tranquilos. Se quejan de la basura que dejan los turistas y sobre todo del ruido que producen.

Aseguran que hay mucha inseguridad y se ve a gente muy joven con botellas de lunes a domingo. Estas fiestas callejeras les impiden el descanso y lamentan la falta de agentes policiales que hay en la zona. Muchos aseguran que pese a llamar a la policía municipal los agentes no acuden al lugar. "Ellos mismos nos dicen que son pocos agentes, que están muy ocupados y no pueden venir", lamenta una vecina.

"El alcalde y la vicealcaldesa de Madrid están para hacerse fotos pero no para venir a trabajar por los vecinos"

Saturnino es el presidente de la asociación de vecinos de La Latina. Sostiene que se encuentran abandonados. "La ley no existe ni se cumple ninguna ordenanza", reitera. "El alcalde y la vicealcaldesa están para hacerse fotos pero no para venir a trabajar por los vecinos ni a arreglar estos problemas", señala Saturnino.

Lo que peor están llevando es que no pueden dormir porque la gente está en la calle haciendo ruido y la Policía no acude. "No es problema de la Policía, es de voluntad política. Es el alcalde el que se tiene que poner a hacer de alcalde".

Desde el Ayuntamiento de Madrid aún no han dado respuesta a la consulta de Espejo Público sobre esta problemática. En los sonómetros que tiene puestos en el barrio ahora llegan a 70 y 80 decibelios. "Desde las 21 de la noche hasta las 6 de la mañana esto es insoportable", mantiene.