El vecino de la mujer hallada con signos de violencia en una casa en llamas de Valladolid: "Él estaba en el coche sonriente"

Hace apenas un día que los Bomberoshallaron el cadáver de una mujer tras acudir a sofocar un incendio declarado en un piso del barrio de Pajarillos, en Valladolid. La fallecida ha sido identificada como una mujer de 49 años, y el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia, "ajena al incendio", según explicó el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. Estos signos se correspondían con heridas de arma blanca. Las llamas también acabaron con la vida de sus tres perros.

Las fuerzas de seguridad emitieron una orden de busca y captura contra la pareja sentimental de la mujer, también de 49 años, y tan solo unas horas después, lograron localizar y detener al presunto autor de los hechos a 500 kilómetros de distancia en Vigo, Galicia. Los agentes de Policía Local detectaron un coche mal estacionado en la calle, y al introducir la matrícula comprobaron que estaba siendo buscado por las autoridades.

El detenido ya ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se procederá a su toma de declaración y posteriormente está previsto que vuelva a Valladolid, donde se mantiene abierta la investigación.

Medios locales han confirmado que la víctima no se encontraba dentro del sistema VioGén, es decir, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, aunque el suceso se está tratando como un presunto caso de violencia de género, según han apuntado desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

El sospechoso no emprendió la huida de forma inmediata

Una persona agresiva, violenta y problemática, así es como los vecinos describen al sospechoso que además habría protagonizado innumerables accidentes. Respiran aliviados por su detención. Un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta el barrio de Valladolid, donde ha podido hablar con Rafa, quien vive en el apartamento contiguo al lugar del trágico suceso.

Fueron ellos los que llamaron a los bomberos, después de que su hijo reparara en el inusual olor a humo: "Llamamos a la policía, vinieron, pegaron la patada, y entraron dentro y vieron el cadáver y ya mandaron desalojar el bloque entero".

Rafael también recuerda que vivió varios enfrentamientosverbales con el investigado, además de recibir amenazas: "Era un chaval majísimo (...) de la pandemia para acá cambió, radical (...) con ella nunca reñía, nunca discutían, sí con los perros", afirma.

"El sábado sí que se oyó una discusión porque él se llevó el coche de ella y estuvo dando vueltas por aquí. Llegó ella y le dijo 'oye el coche, es mío', subieron para casa, discutieron", continúa contando. Los intentos para rebajar la situación no habrían servido para nada después de que la víctima, según explica el vecino, pronunciara la frase "Te voy a dejar": "Al decirle la palabra 'dejar', yo creo que fue ahí cuando empezó a atacarle él a ella (...) a las 4:30 se oyó un fuerte golpe (...) y luego ya empezó a oler más a humo".

Rafael también desvela que en un primer momento, el sospechoso no habría huido: "Él no se había marchado, estaba allí atrás, en el coche sonriente y mirando a la ventana (...) la vecina que vive atrás, que no está ahora, también fue testigo y tuvo que ir a comisaría a denunciarlo", además se encontraba tomando medicación.