Enfrentamiento entre un seguidor de Nicolás Maduro y un opositor: "El pueblo venezolano no se va a callar lo que todo el mundo vio"

Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela con el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos) según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras conocer su victoria Maduro se ha dirigido a sus seguidores y asegura que su triunfo es el de la "paz y la vida". El chavismo gana frente a un 44,2% de la principal candidatura de la oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado.

Esta victoria de Maduro se produce en el medio de las movilizaciones históricas que se están viviendo en Venezuela debido a sus elecciones. Casi 12 millones de venezolanos se han desplazado a los colegios electorales para ejercer su derecho a voto. Nicolás Maduro pide "respeto a la voluntad popular". El opositor Edmundo González ha reaccionado asegurando que "los resultados son inocultables" y "el país eligió un cambio en paz", por el momento no reconocen a Nicolás Maduro.

"El proceso electoral en Venezuela es inviolable"

David Paravisini es profesor universitario pro Maduro y habla para Espejo Público desde Caracas (Venezuela). Paravisini, que ha tenido cargos en el Gobierno de Nicolás Maduro, lamenta la forma "en la que se está enfocando el triunfo de Nicolás Maduro". "Esto se suma a los intentos fracasados de la oposición venezolana de tratar de participar en los procesos electorales", añade.

Apunta además que los resultados electorales no los da Maduro, sino "el consejo nacional electoral después de un proceso de votación". "Es inviolable el proceso electoral, no se pueden tocar las actas. Cada acta de una de estas votaciones tiene una copia que se lleva un testigo". Señala que, no obstante no hace falta que ese comprobante se lo lleve el testigo de la mesa. "Una copia va a un centro de totalización donde están los testigos de los candidatos presidenciales", explica.

"Quienes tienen el poder en Venezuela desvían la conversación real, se imponen e insultan a todo el mundo"

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela contra Nicolás Maduro, señala que la posición de Paravisina es una pequeña muestra de quienes tienen el poder en Venezuela. "Desvían la conversación real, se imponen e insultan a todo el mundo". Asegura que en el recuento no dejaron a sus representantes oficiales entrar y les llegaron a amenazar con no darles las actas. En Venezuela hay más de 30.000 lugares donde la gente vota, ellos quieren tener la copia de esos centros para demostrar que el triunfo fue en un 70% foro de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y en un 30% del foro de Maduro. "Puedo con toda convicción decir que el pueblo venezolano no se va a callar algo que el mundo entero vio".

Paravisini destaca que hay 8 candidatos más de la oposición que participaron en el proceso electoral y sí han aceptado el triunfo de Maduro y los resultados del consejo nacional electoral. Asegura también que la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris ha aceptado el resultado de las elecciones en Venezuela.