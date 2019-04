Vanessa: "A mis hijos ni les he maltratado, ni les maltrataré"

MADRE DE LOS NIÑOS SECUSTRADOS EN JAÉN

Vanessa es la madre de los menores que fueron sustraídos en Jaén cuando se encontraban bajo la tutela de la Junta de Andalucía. "No se por qué me retiraron a los niños. Nunca les he pegado", ha declarado en los micrófonos de Espejo público. "Quiero a mis hijos más que mi vida, ni les he maltratado ni les maltrataré".