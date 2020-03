Explica la alta letalidad del virus en Madrid (casi un 7%) en los grupos a los que habría atacado la enfermedad y en el supuesto de quienes han sido testeados fueron los casos más graves."Si solo testamos a quienes están muy malos tendremos una cifra muy alta de mortalidad", explica.

Pide que se cumpla el distanciamiento social. "Es algo importante que no afecta a los demás, sino a cada uno de nosotros". "Un paseo por la calle puede resultar estar mañana intubado en una UCI", advierte.

Celebra que ahora se esté cumpliendo estrictamente el confinamiento. Considera que este virus no es una gripe normal, sino "algo que no hemos enfrentado nunca y cuando pase todo esto habrá que analizar cómo hemos gestionado la información. Lo más importante es moverse rápido, visto lo que ha ocurrido en Corea e Italia, no se puede disminuir la importancia",, destacaba.

Ve importante hacer ejercicio físico para mantenernos activos pese al confinamiento pero explica que hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa sin necesidad de salir a la calle.

