Un médico defiende el uso del dióxido de cloro para curar el coronavirus: "No tiene efectos secundarios"

Espejo Público ha estado hablando con un transportista que asegura que él mismo ha usado dióxido de cloro como remedio contra el coronavirus. Señala que incluso se lo ha llegado a administrar a su hijo en dos ocasiones en las que se encontraba mal. "Yo al médico no voy, pueden pasar 10 años sin que vaya", apuntaba a Espejo Público.

También hay médicos entre los seguidores de este desinfectante que la OMS advierte que es altamente peligroso. Juan Antonio Bueno ha ejercido como endocrino en Palma de Mallorca durante años. Ahora está jubilado. Asegura que su esposa superó el Covid supuestamente gracias al dióxido de cloro que él mismo le administró.

Cuenta que su mujer comenzó a tener los síntomas del coronavirus con tos y fiebre alta y le pidió que no le enviara al hospital. Busco los remedios posibles y encontró testimonios que hablaban del dióxido de cloro.

En su exposición hace incluso un tutorial de cómo administrarlo. Asegura que él mismo se sorprendió de lo bien que funcionó. "Me quedé absolutamente sorprendido y los anticuerpos fueron positivos, por lo que no erré en el diagnóstico. Lo he usado en toda mi familia unos en plan preventivo y otros curativo y no han desarrollado ningún efecto secundario".

