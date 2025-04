Donald Trump presume de sus aranceles burlándose del resto de países: "Me están besando el culo"

9 de abril de 2025, entran en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump. Después de que la semana pasada anunciase en el Garden Rose de la Casa Blanca la imposición de aranceles a todos los países, el sábado se comenzasen a aplicar el impuesto universal del 10%, este miércoles se cumplen las palabras del estadounidense.

Esta nueva etapa al frente del país que el republicano ha bautizado como "los 100 días más exitosos de la historia" de Estados Unidos impone tasas del 20% para los países de la Unión Europea y un 104% para China quien no ha retirado su 'contraataque' de establecer impuestos a las importaciones norteamericanas.

Horas antes de la entrada en vigor de los aranceles, durante la cena del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), Trump se ha mofado de los líderes mundiales quienes "se mueren por llegar a un acuerdo", ha dicho. Añadió que "estos países nos están llamando. Besándome el culo, se mueren por llegar a un acuerdo".

"Por favor, por favor, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo. Haré lo que sea, haré lo que sea, señor", son las palabras que ha utilizado el estadounidense para burlarse de los líderes mundiales. Saca pecho de la guerra comercial y afectando a los mercados internacionales que ha provocado la caída de las bolsas mundiales. Asegura que han hecho "historia con los aranceles" consiguiendo recaudar más de 2.000 millones de dólares en un día.

Un pulso con China

Estados Unidos y China están echando un pulso por ver quien cesa los impuestos a los productos importados. Tras el anuncio del arancel del 34% a China al que se le sumó un 20% adicional, el gran gigante asiático decidió darle a Trump de su propia medicina, imponiendo una tasa del 34% a los productos importados estadounidenses.

El republicano amenazó a China con aumentar el gravamen a un 104% si no retiraba la medida. El ministro de Exteriores Chino, Lin Jian, advirtió al norteamericano que "lucharán hasta el final" y no se van a dejar amenazar por los aranceles "temerarios" de la nueva política estadounidense.

Por otra parte, Corea del Sur y Japón se desmarcan del gran gigante asiático y han viajado a Estados Unidos para renegociar los aranceles y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

La UE quiere negociar

La Unión Europea no ha seguido el mismo camino que China porque buscan "un buen acuerdo", aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha advertido que no se van a dejar intimidar y que están preparando "para responder con contramedidas y defender los intereses" si no se llega al acuerdo con Trump.

