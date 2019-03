Trabajar fuera de España, una alternativa cada vez más real para los jóvenes

César es uno de los españoles que ha conseguido cumplir su sueño, trabajar de lo que ha estudiado, pero por desgracia no en España. César tiene 26 años es de Ciudad Real, pero ahora vive en Seattle desde el pasado mes de Octubre y trabaja en Microsoft. "Lo cierto es que no me lo creo todavía. Soy ingeniero informático y envié mi currículum a Microsoft. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me contestaron y, tras una entrevista me ofrecieron trabajar aquí. Me han hecho un contrato indefinido y estoy encantado", asegura vía Skype con Espejo Público.

Por su parte, Carlos González tiene 29 años y también se ha ido a EEUU a labrarse un futuro. Él no lo ha hecho para estudiar, si no para conseguir sacar su idea. Un proyecto que ha creado junto con otros compañeros y que se llama Floqq.com. "Lo que proponemos con nuestra idea es que cualquier profesional pueda, a través de un vídeo en internet, enseñar su habilidad a otras personas. Conseguimos la financiación a través de capital riesgo", sentencia.