Los trabajadores de Mario Conde confirman que les deben 6 nómimas

LA EMPRESA ESTÁ RADICADA DEN TORREJÓN

Mario Conde y su familia utilizaban supuestamente una empresa de cosméticos radicada en la localidad de Torrejón de Ardoz para blanquear, sin embargo, el ex banquero le dijo textualmente a sus trabajadores "La empresa va mal, no os puedo pagar". Hemos intentado hablar con alguno de ellos que se han mostrado muy recelosos y no quieren hablar, pero si nos han confirmado que les deben 6 nóminas.