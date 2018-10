Toni Nadal: "No es correcto decir que Rafa Nadal es una de las personas que más ha ayudado en las inundaciones"

TROMBA DE AGUA EN MALLORCA

En estos momentos difíciles para Mallorca, una de las personas que ha colaborado más activamente con la ayuda tras las inundaciones ha sido Rafa Nadal, lo ha hecho de manera completamente desinteresada. El tío del tenista, Toni Nadal, ha comentado las críticas que ha recibido su sobrino al figurar como imagen de la tragedia en algunos medios internacionales. Considera incorrecto decir que su sobrino es una de las personas que más ha ayudado. "Él ha colaborado lo que ha considerado, pero hay mucha gente en Mallorca que ha colaborado", destaca. Asegura que Rafa Nadal no concedió entrevistas porque no quería que se hablara del tema. "Su intención no era figurar, sino ayudar en la medida de sus posibilidades".