Experto en inundaciones: "El cauce que se formó en Mallorca equivale al del Ebro a 5 metros por segundo"

CATÁSTROFE EN SANT LLORENÇ

Miquel Grimalt, geógrafo y experto en inundaciones, cree que la catástrofe tras las lluvia registrada en Mallorca no podía haber sido evitada. "Cuando te cae este manta de agua, no hay nada que hacer", señala. Destaca que los 150 litros que cayeron en dos horas formaban un caudal parecido al río Ebro y al ser imposible que el cauce fluyera por ese espacio se produjo la inundación."En esto que ha sucedido no hay culpables, ha pasado por mala suerte. Se registraron hasta 400.000 litros por segundo. Entró dentro de las casas, arrastró coches y se produjeron las victimas", destaca. Cree que el comportamiento de la gente es más imprudente a día de hoy que antiguamente. "No podemos perderle el respeto a las trombas de agua", advierte.