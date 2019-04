Toman muestras de ADN a todos los políticos de un pueblo para descubrir a un ladrón

San Mateo es un pueblo de 3.200 habitantes cerca de Zaragoza en el que todos son sospechosos. Hace unos días un ladrón se coló en el ayuntamiento y se llevó un pen drive con toda la contabilidad de la localidad desde el 2006. Miembros del consistorio aseguran que no tiene ninguna importancia, pero lo cierto es que desde la alcaldesa hasta el resto de ediles se han sometido a la toma de restos de ADN para cotejarlo con los restos de sangre que el ladrón se dejó durante el atraco y determinar una posible relación con los hechos.

Jesús, uno de los cocejales del Ayuntamiento, se ha mostrado molesto por esta inicitiva. "Es una pena que la gente conozca al pueblo por estas cosas. Se ha montado un circo por algo que no tiene ninguna importancia. Esto no se quién lo habrá montado, no se quién pidió que se hicieran las pruebas, pero este procedimiento cuesta muchísimo dinero. Supongo que será la alcaldesa, pero no lo se".