MARIO CONDE EN 2009

En octubre de 2009 Mario Conde visitaba el plató de Espejo Publico. Nos habló de su experiencia en la cárcel y sobre su inocencia. "Inocencia o culpabilidad, me parece un juicio tan dramático. Todos somos inocentes de algo y todos somos culpables de algo. De mi inocencia me he convencido a mí mismo", llegó a asegurar.