Lo que no se vio del vídeo de Tik Tok en el que una joven es agredida por su pareja: "Ella está completamente anulada"

Un joven ha sido detenido después de propinarle un tortazo a su novia en un directo de Tik Tok. Los hechos se produjeron cuando la chica participaba en una retransmisión en directo con otros 3 jóvenes. Uno de ellos le enseñó una imagen de su torso desnudo y empezó a recibir improperios del acompañante de la chica. Le dijo que le invitara a unirse al directo y cuando la chica le hace la invitación recibe una bofetada.

La reacción de la joven al golpe es de risa pero ese gesto se convirtió rápidamente en viral y generó todo tipo de reacciones en la red. Tanto es así que la pareja comenzó a recibir amenazas a través de sus redes y acudió a denunciarlo a la comisaría. Para su sorpresa fue el varón quien fue detenido por un presunto delito de violencia de género.

La chica intenta tapar la agresión de su pareja por todos los medios

Tras los hechos la chica dio distintas versiones de lo sucedido. En un primer momento contó que su acompañante era su padre para después acabar reconociendo que en realidad era su pareja sentimental. Finalmente aseguró que todo había sido un show para ganar seguidores y dinero. La chica se jactaba además de que con el dinero que había obtenido por ese dinero se iría de vacaciones con su pareja.

"No fue un show, sino un momento de arrebato que tuvo el hombre"

Sergio es uno de los 'tiktokers' que estaba presenta en el directo. Antes del tortazo él le enseña una foto de sus abdominales y su acompañante se pone muy agresivo y le empieza a insultar. "Le dije que se asomara para que viera que esto era puro espectáculo". "En ese momento la chica le dice: "Asómate" y es en ese momento cuando ocurre lo que hemos visto todo el mundo y le da un tortazo", apunta el joven.

Cree este joven que lo sucedido no fue un show, sino un momento de arrebato de ira que tuvo el hombre. "No imaginaban la repercusión que iba a tener y dónde se estaban metido. Para justificarlo de alguna manera han jugado a que es show", mantiene. "Hoy en día mucha gente cree que puede hacer lo que quiera para ganar un like. Creo que ella está anulada como persona y hará todo lo que le diga su pareja", lamenta Sergio.