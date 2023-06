Teresa, en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, reclama a una promotora de obra tras sufrir una caída

En 2006 Teresa, de 43 años, se quedó en silla de ruedas por un accidente de coche. Hace dos años sufrió una aparatosa caída mientras iba por la calle en Atarfe (Granada) que le ha dejado secuelas severas.

Teresa iba circulando con su silla de ruedas y tras encontrarse con un cable se cayó. Fue un vecino quien salió a socorrerla. En la calle no había ninguna señal de que la vía estuviera cortada o que hubiera un cable de grandes dimensiones.

La caída le ha dejado una neuralgia en la espalda que le afecta al brazo derecho y sufre una tendinitis en el codo y en el hombro.

Joaquín Perales, abogado de Teresa, reclama 30.000 euros, en concepto de todo el proceso médico que ha tenido que atravesar. Destaca que el perjuicio que le ha causado a Teresa es importante necesita los brazos para poder desplazarse en su silla de ruedas. Se reclama la promotora de la obra pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta.

"Esto afecta a personas en silla de ruedas y también a personas mayores que se desplacen con un andador"

Lamenta que "las cosas no estén adaptadas todavía como tienen que estar" y existe esta tipo de barreras arquitectónicas. Señala Teresa que este tipo de instalaciones afectan a personas en silla de ruedas pero también a personas mayores que lleven un andador.

Susanna Griso ha contado que ella misma fue consciente de lo difícil que es desplazarse para estas personas."Mi madre tuvo un ictus, la tuve que pasear mucho en silla de ruedas y me di cuenta de que las ciudades no están preparadas para este tipo de personas. Las ciudades no tienen preparación alguna, hay que sufrirlo para ser consciente".