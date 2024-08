Las malas formas de Terelu Campos con la prensa y la respuesta de Gema López a su "salida de pata" tras la muerte de Caritina: "Que en este caso no eres la viuda"

El pasado lunes, trascendió la inesperada muerte de Caritina Goyanes, a los 46 años, a causa de infarto. Se trata de la tercera muerte que azota a la familia Goyanes en las últimas semanas. Cabe recordar que a principios de mes se produjo la muerte del patriarca, Carlos Goyanes, con 79 años, mientras que el pasado domingo falleció, el hermano de Carlos, y tío de Caritina, Tito. Si bien ayer se pudo ver a una gran cantidad de amigos y familiares de Caritina desplazándose hasta la parroquia de Guadalmina, en Marbella, hoy sus restos han sido trasladados hasta el tanatorio de Tres Cantos, lugar que acogerá su capilla ardiente.

El círculo de Caritina continúa muy afectados por la trágica noticia. Los medios han podido captar a personajes como Isabel Preysler, Lolita o Terelu Campos, y al ser preguntados por su estado, sus respuestas han sido muy distintas. Terelu Campos se preguntaba: "¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Pues imaginaros cómo puede estar su madre, de verdad, entended. ¿Qué hay que decir?, que es un horror, lo que todos sabemos, un horror que a cualquier nos pase algo así".

Han sabido estar a la altura

Unas declaraciones pronunciadas en un tono que no ha sido bien acogido por los colaboradores de Espejo Público. Tras ver las imágenes, Gema López no ha podido evitar estallar: "Desde que el lunes fallece Caritina, mis compañeros de la prensa, insisto, con el máximo respeto, han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia de Caritina, los íntimos amigos, Isabel Preysler (...) Lolita que estaba rota (...) han sabido estar a la altura de las circunstancias, contestar a mis compañeros. No han perdido el respecto ni un solo minuto, y nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos", afirma.

López ha querido mandar un duro mensaje directo a Terelu, recordándole "que en este caso no eres la viuda, que en este caso no eres la hija afligida (...) eres la única de a todas las personas que se les ha preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar", advierte.

Raul 'Aplausito' ha tomado el relevo, desvelando que a algunos de sus compañeros "les da pereza acercarse a tu casa a hacerte guardia, por estas cosas Terelu Campos, por lo borde que eres con la prensa", sentencia. Raúl Rodríguez, por su parte, también ha aprovechado para recordarle que "los periodistas que hemos hecho calle, hemos estudiado en las mismas facultades que los que después le entrevistan para ciertas revistas en las que ella posa y se lleva mucho dinero.